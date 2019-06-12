Футбол
Стало известно расписание 1-го тура АПЛBookmaker-ratings.ru 05:08
Первый тур будет разбит на три игровых дня. Откроет чемпионат поединок «Тоттенхэма» с «Норвичем». Закроет программу первого тура матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», единственный, вынесенный на понедельник.
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