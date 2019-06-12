Футбол

Стало известно расписание 1-го тура АПЛBookmaker-ratings.ru 05:08

Первый тур будет разбит на три игровых дня. Откроет чемпионат поединок «Тоттенхэма» с «Норвичем». Закроет программу первого тура матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», единственный, вынесенный на понедельник.
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Журналист Роб Харрис заявил, что появившееся в сети расписание 1-го тура АПЛ – фейк

Sports.ru09:29

В сеть просочился календарь первого тура АПЛ

Евро-футбол.ру05:17

Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет

Soccer.ru04:57

Стало известно расписание 1-го тура АПЛ

Bookmaker-ratings.ru05:08

В сети появилось расписание первого тура АПЛ сезона-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс04:47

«Ман Сити» начнет защиту титула матчем против «Вулверхэмптона». В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ

Sport24.ru04:34

Расписание первого тура АПЛ 2019/2020

Sport.ru05:59
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Общество

Композитор Щедрин попросил Путина поговорить «о личном»

Обновлено в 08:41
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Муж Алсу назвал чушью обман на детском «Голосе»

Обновлено в 08:15
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Космос

Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Обновлено в 08:28
Политика

Встреча с замгоссекретаря США Томпсон прошла позитивно, заявил Рябков

Расхождения между Россией и США по всей повестке дня глубоки, атмосфера довольно тяжелая, но прошедшие консультации с замгоссекретаря США Андреа Томпсон прошли в позитивной атмосфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:51
Политика

Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Политика

Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Общество

В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Космос

Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»

Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа

В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020

Сборная России обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов

В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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