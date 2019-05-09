Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда ЗеленскогоРИА Новости 12:03
Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на данные базы украинского Минобороны "Память народа". Семен Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году.
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Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
Обновлено в 13:28
Политика
Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране
Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Единоборства
Андерсон Силва призвал UFC организовать бой с Макгрегором
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
Нападающий «Барселоны» Суарес перенесет операцию по поводу травмы колена
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес перенесет операцию по поводу травмы правого колена, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:43
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Обновлено в 09:03
Происшествия
Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии
Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.
Обновлено в 09:05
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого
Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
Обновлено в 00:12
Финансы
ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля
Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Кино
Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 13:54
Общество
В Сербии проходит акция Бессмертный полк
Обновлено в 14:07
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Политика
Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию и Китай своими врагами, поскольку лишь глупые люди отказываются от налаживания отношений.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров
Обновлено 07 мая в 23:09
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы
Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено в 10:15
Здоровье
В Пензенской области стартует «Марафон здоровья»
В Пензе и области развернулось несколько площадок профилактической информационно-просветительской акции «Марафон здоровья».
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08