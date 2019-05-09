Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда ЗеленскогоИзвестия 14:53
Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Зеленский — был участником Великой Отечественной войны и получил награды. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на данные базы минобороны Украины "Память народа".
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Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 15:38
Политика
Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Кино
Фильм «Братство» Павла Лунгина выходит в российский прокат
Обновлено в 17:17
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Политика
США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций
США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 15:55
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы
«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Космос
Аппарат для высадки на Луну показал Джефф Безос
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Политика
На киевском «Бессмертном полку» пронесли портреты Саши Грей и Яроша
Провокаторы с легкостью пронесли портреты порноактрисы Саши Грей и бывшего американского президента Рональда Рейгана на киевскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», заявил пользователь Facebook Олег Слабоспицький 9 мая на своей странице.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии
По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Общество
В День Победы в небо над Петербургом выпустят 1,5 тысячи фейерверков
После в небо выпустят 1,5 тысячи фейерверков. Петербуржцы смогут любоваться ими на протяжении десяти минут.
Обновлено в 06:21