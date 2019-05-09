Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда ЗеленскогоИзвестия 14:53

Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Зеленский — был участником Великой Отечественной войны и получил награды. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на данные базы минобороны Украины "Память народа".
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ узнали о подвигах деда Зеленского во время войны

РБК15:53

Стало известно, за что дед Зеленского получил орден Красной Звезды

Life.ru12:03

Дед Зеленского проявил героизм в борьбе с фашистами

Российская газета15:19

Стали известны подвиги деда Зеленского

Газета.Ru14:25

Стало известно военное прошлое деда Зеленского

РИА Новости12:03

СМИ рассказали об участии деда Зеленского в Великой Отечественной войне

RT на русском15:46

Дед Зеленского совершил подвиг во время войны

News.ru08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Политика

Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Кино

Фильм «Братство» Павла Лунгина выходит в российский прокат

Обновлено в 17:17
Происшествия

Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону

Обновлено в 13:07
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Политика

США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций

США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 15:55
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Космос

Аппарат для высадки на Луну показал Джефф Безос

Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Политика

На киевском «Бессмертном полку» пронесли портреты Саши Грей и Яроша

Провокаторы с легкостью пронесли портреты порноактрисы Саши Грей и бывшего американского президента Рональда Рейгана на киевскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», заявил пользователь Facebook Олег Слабоспицький 9 мая на своей странице.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

Обновлено в 09:19
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье

Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии

По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Общество

В День Победы в небо над Петербургом выпустят 1,5 тысячи фейерверков

После в небо выпустят 1,5 тысячи фейерверков. Петербуржцы смогут любоваться ими на протяжении десяти минут.
Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное