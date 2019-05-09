Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда ЗеленскогоИзвестия вчера в 14:53
Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Зеленский — был участником Великой Отечественной войны и получил награды. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на данные базы минобороны Украины "Память народа".
Читать в источнике
Оценить327
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей
Чуть ниже в иерархии расположились Buick Enclave (13.1 л / 100 км и 7.4 с до 60 миль / час), Ford Flex SEL, Dodge Durango Limited (V6) (13.1 л / 100 км и 8.3 с до 60 миль / час) и Cadillac Escalade Premium (14.7 л / 100 км и 6.1 с до 60 миль / час).
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Трамп назвал худшего в истории директора ФБР
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Два в одном: каких знаменитостей художник спрятал в своих фотоколлажах
В скором времени новоиспеченный художник, взявший себе псевдоним Morphy Me, начал выкладывать свои работы в Инстаграм.
Обновлено в 01:51
Политика
Прибывший на парад Победы Путин поприветствовал ветеранов
Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 03:09
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Технологии
Facebook автоматически генерирует видео, прославляющие экстремистов
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.
Обновлено вчера в 01:36
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В Ярославле в День Победы прогремел салют: самые яркие фото и видео
Ярким салютом закончилось празднование Дня Победы в Ярославле.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане
Обновлено в 02:35
Общество
До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве
Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Общество
В ближайшие дни уральцев ждут аномальная жара и мощные грозы
В ближайшие дни уральцев ждут аномально жаркая погода и сильные грозы.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Автомобильное шоу TOP GEAR назвало самые крутые модели, выпускавшиеся на рынок за всю историю автомобилестроения.
Обновлено вчера в 15:11
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04