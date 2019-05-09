Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда ЗеленскогоИзвестия вчера в 14:53

Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Зеленский — был участником Великой Отечественной войны и получил награды. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на данные базы минобороны Украины "Память народа".
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СМИ узнали о подвигах деда Зеленского во время войны

РБКвчера в 15:53

СМИ рассказали об участии деда Зеленского в Великой Отечественной войне

RT на русскомвчера в 15:46

Стали известны подвиги деда Зеленского

Газета.Ruвчера в 14:25

Дед Зеленского проявил героизм в борьбе с фашистами

Российская газетавчера в 15:19

Стало известно военное прошлое деда Зеленского

РИА Новостивчера в 12:03

Стало известно, за что дед Зеленского получил орден Красной Звезды

Life.ruвчера в 12:03

Дед Зеленского совершил подвиг во время войны

News.ruвчера в 08:59
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Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Авто

Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей

Чуть ниже в иерархии расположились Buick Enclave (13.1 л / 100 км и 7.4 с до 60 миль / час), Ford Flex SEL, Dodge Durango Limited (V6) (13.1 л / 100 км и 8.3 с до 60 миль / час) и Cadillac Escalade Premium (14.7 л / 100 км и 6.1 с до 60 миль / час).
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Обновлено вчера в 16:38
Политика

Трамп назвал худшего в истории директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Транспорт

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Два в одном: каких знаменитостей художник спрятал в своих фотоколлажах

В скором времени новоиспеченный художник, взявший себе псевдоним Morphy Me, начал выкладывать свои работы в Инстаграм.
Обновлено в 01:51
Политика

Прибывший на парад Победы Путин поприветствовал ветеранов

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 03:09
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Технологии

Facebook автоматически генерирует видео, прославляющие экстремистов

Обновлено вчера в 22:49
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.
Обновлено вчера в 01:36
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

В Ярославле в День Победы прогремел салют: самые яркие фото и видео

Ярким салютом закончилось празднование Дня Победы в Ярославле.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане

Обновлено в 02:35
Общество

До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве

Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Общество

В ближайшие дни уральцев ждут аномальная жара и мощные грозы

В ближайшие дни уральцев ждут аномально жаркая погода и сильные грозы.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Автомобильное шоу TOP GEAR назвало самые крутые модели, выпускавшиеся на рынок за всю историю автомобилестроения.
Обновлено вчера в 15:11
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено вчера в 14:04
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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