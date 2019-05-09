Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда ЗеленскогоИзвестия 14:53

Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — Семен Зеленский — был участником Великой Отечественной войны и получил награды. Об этом сообщает портал Страна.ua со ссылкой на данные базы минобороны Украины "Память народа".
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СМИ узнали о подвигах деда Зеленского во время войны

РБК15:53

Дед Зеленского совершил подвиг во время войны

News.ru08:59

Дед Зеленского проявил героизм в борьбе с фашистами

Российская газета15:19

Стали известны подвиги деда Зеленского

Газета.Ru14:25

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

РИА Новости12:03

Стало известно, за что дед Зеленского получил орден Красной Звезды

Life.ru12:03

СМИ рассказали об участии деда Зеленского в Великой Отечественной войне

RT на русском15:46
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Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество

Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Общество

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

На Красной площади начался праздничный парад в честь Дня Победы

В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Эксперт рассказала о вреде алкоголя для кожи

Эксперт по уходу за лицом Дебби Томас рассказала о вреде алкоголя для кожи человека.
Обновлено в 09:29
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 07 мая в 03:27
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях

Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что раскусил план бывшей жены, который та провернула при помощи подруги Йо Тиллет Райт.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Политика

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено в 16:17
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено в 17:18
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Наука

В Германии открыли автобан для электрогрузовиков

Обновлено в 18:49
Путешествия

Омские каникулы: чем может удивить третья столица России

Обновлено в 17:02
Политика

Трамп рассказал о сдерживании Болтона

Президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен советами своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.
Обновлено в 19:14
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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