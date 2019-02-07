Экономика

Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»Газета.Ru вчера в 08:08

Если пенсионер решит стать самозанятым, то его пенсия продолжит индексироваться. То есть он не будет считаться работающим пенсионером и будет получать пенсию как неработающий пенсионер.
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Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»

С этого года заработал режим налогообложения для самозанятых. Он позволяет, в том числе выйти в легальное поле владельцам недвижимости и платить налог в 4% вместо 13%. Как выяснила "Газета.Ru", пенсионеры могут воспользоваться новым режимом для сдачи жилья в аренду.
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