Экономика
Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»Газета.Ru вчера в 08:08
Если пенсионер решит стать самозанятым, то его пенсия продолжит индексироваться. То есть он не будет считаться работающим пенсионером и будет получать пенсию как неработающий пенсионер.
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Власти разъяснили, будут ли индексировать пенсии тем, кто сдает в аренду жилье
SakhalinMedia.ruвчера в 23:28
Эксперимент с налогообложением самозанятых могут расширить на Ульяновскую область
Парламентская газета07 марта в 10:55
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
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