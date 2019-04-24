Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy FoldРоссийская газета 10:34

Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки. Самой уязвимой частью устройства оказался гибкий экран, который складывается пополам.

Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Общество В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Армия и оружие Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Армия и оружие США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Политика Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше» Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Футбол Деньги, измены и Кокорин: что рассказала бывшая Мамаева Девушка рассказала о том, какое влияние на Мамаева оказал Александр Кокорин, а также поведала об изменах со стороны Павла.

Политика В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.

Политика Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.

Хоккей «Сарыарка» второй раз в истории стала чемпионом ВХЛ Клуб из Караганды второй раз в свой истории стал победителем ВХЛ. До этого «Сарыарка» становилась чемпионом в сезоне-2013/14.

Футбол Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Политика Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42% Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.