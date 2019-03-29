Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-КазаньГазета.Ru 03:55
Целесообразность проекта строительства ВСМ поставил под сомнение президент Владимир Путин. Об этом стало известно после встречи президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, рассказали "Коммерсанту" три источника, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.
Читать в источнике
Оценить496
Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNewInform 07:57
с чего всё началось
Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.Коммерсантъвчера в 15:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков опроверг, что Путин выступил против строительства ВСМ Москва-Казань
Московский Комсомолец05:40
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Авто
Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Компания Hyundai представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N, получивший 45 новых узлов и деталей.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Политика
Медведев посоветовал чиновникам быть адекватными в соцсетях
Премьер-министр Дмитрий Медведев порекомендовал руководителям привыкнуть к манере общения в соцсетях и адекватно реагировать на то, что им пишут.
Обновлено в 09:10
Авто
Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure
Компания Renault объявила старт продаж особой версии кроссовера Renault Duster, получившей название Adventure.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение
Хирургическое отделение переехало из аварийного корпуса в капитально отремонтированное помещение.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян
Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Культура
Александр Беглов прокомментировал концепцию Рудольфа Фурманова
На сегодняшнем заседании Совета по культуре и искусству врио губернатора Петербурга Александр Беглов затронул тему концепции развития городской культуры.
Обновлено в 09:40
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Вера Брежнева рассказала о цели, к которой шла долгих 12 лет
На своей странице в Инстаграме, где обычно Вера Брежнева делится своим жизненным опытом с поклонниками, певица поведала об опыте лазерной коррекции зрения, которую она ждала целых 12 лет.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом» в Балашихе
Обновлено в 02:27
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Политика
За три дня до выборов на Украине Зеленский продолжает лидировать
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Экономика
Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
США приостановили полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
В ВВС США приняли решение временно прекратить полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за выявленных проблем с системой тормозных парашютов.
Обновлено вчера в 21:54