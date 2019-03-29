Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-КазаньГазета.Ru 03:55

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.

с чего всё началось

Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.

Целесообразность проекта строительства ВСМ поставил под сомнение президент Владимир Путин. Об этом стало известно после встречи президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, рассказали "Коммерсанту" три источника, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

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