Футбол

Стало известно, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»Чемпионат 11:39

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Бьярки Гуннлаугссон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, рассказал, почему игрок не примет участия в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
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