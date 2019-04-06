Стало известно, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»Чемпионат 11:39

Бьярки Гуннлаугссон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, рассказал, почему игрок не примет участия в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Стало известно, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»

Путешествия Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.

Футбол Спартак — ЦСКА 0:2 Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".

Шоу-бизнес «Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Кино Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».

Армия и оружие CNN пустили на российскую базу в Арктике Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.

Происшествия На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.

Политика Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос 31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».

Политика Волкер призвал украинцев вновь довериться Порошенко Украинским гражданам стоит поддержать во втором туре выборов президента страны действующего главу государства Петра Порошенко.

Наука Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.

Политика ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.

Политика Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Футбол Левандовски забил 200 голов в Бундеслиге Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче против "Боруссии" записал на свой счёт 200-й гол в Бундеслиге.

Наука Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.

Политика Порошенко и Зеленский сдали кровь на анализы перед дебатами Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).

Общество В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.

Экономика Путин одобрил пять новых налогов Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.

Хоккей Судьи не засчитали гол «Авангарда» после видеопросмотра Арбитры отменили гол «Авангарда» в пятом матче серии финала Востока против «Салавата Юлаева» (2:1, третий период).

Происшествия Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.

Происшествия У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян два раза переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Шоу-бизнес Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.