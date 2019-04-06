Футбол

Стало известно, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»Чемпионат 11:39

Спартак — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
57
Селихов
  
92
Рассказов
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
94
Ханни
  
8
Глушаков
  
47
Зобнин
  
25
Мельгарехо
  
9
Зе Луиш
  
12
Адриано
  
35
Акинфеев
  
2
Фернандес
  
14
Набабкин
  
50
Бекао
  
78
Дивеев
  
42
Щенников
  
8
Влашич
  
77
Ахметов
  
98
Обляков
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Бьярки Гуннлаугссон, агент защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, рассказал, почему игрок не примет участие в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» — ЦСКА. Магнуссон пропустит дерби из-за повреждения

Sport24.ru11:25

Стало известно, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»

Чемпионат11:39

Магнуссон пропустит матч со «Спартаком» из-за повреждения

Советский спорт11:32

Агент рассказал, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»

Sportbox.RU12:05

Агент рассказал, почему Магнуссон пропустит дерби со «Спартаком»

Матч ТВ12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Музыка

Децл получил почетное звание посмертно

Обновлено в 10:20
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Политика

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Общество

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Футбол

«Парма» поделила очки с «Торино»

Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам матча «Парма» поднялась на двенадцатое место в таблице, набрав 34 очка, а «Торино» идет шестым, у команды 49 очков.
Обновлено в 10:55
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск.
Обновлено в 11:50
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Обновлено в 05:20
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Пристрастие к пиву лечится сложнее, чем к крепкому спиртному

Специалисты Национального центра наркологии установили, что зависимость от слабоалкогольных напитков - например, пива излечивается значительно труднее, чем от крепкого спиртного.В том числе и на этом основании министерство здравоохранения России планирует внести законопроект о запрете продажи спиртного людям до 21 года.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Задержанного в Петербурге активиста увезли в больницу

Сторонника «Бессрочного протеста» Илью Ткаченко увезли из отдела полиции в больницу.
Обновлено вчера в 16:39
Гаджеты

Google работает над добавлением в Android аналога 3D Touch

В iPhone для работы 3D Touch присутствует дополнительное аппаратное обеспечение, но Google славится тем, что умеет реализовать многое сугубо программно.
Обновлено в 05:12
Политика

Порошенко и Зеленский сдали кровь на наркотики перед дебатами

Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено вчера в 00:43
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»

На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

МИД Алжира выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Ливии

Министерство иностранных дел Алжира выразило обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в соседней Ливии.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале

В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о "вторжении" России в Эстонию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Петербурге нашли мешки с человеческими останками

Обновлено в 07:13
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян два раза переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Симоньян рассказала, что испытывала предубеждение по отношению к заключению брака.
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

США аннулировали визу прокурора Международного уголовного суда

США аннулировали въездную визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
Обновлено в 09:59
Кино

Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж

Обновлено вчера в 18:51
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хёрдур Магнуссон
Исландский футболист
Исландский футболист, защитник клуба ЦСКА и сборной Исландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное