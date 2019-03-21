Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборнуюНева Спорт 02:58
Черчесов, по данным издания, именно поэтому впервые за 2,5 года решил не вызывать игроков «Рубина» на международные матчи России. Джанаев подписал контракт с польской командой «Медзь». Кудряшов играет за турецкий «Истанбул», в понедельник он прибыл в распоряжение сборной.
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Черчесов поругался с «Рубином»: теневые агенты, звонки Голодец и ноль игроков в сборной
Спорт БИЗНЕС Online00:43
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Технологии
Автономный рунет может замедлить развитие IoT в России
Ключевые применения Интернета вещей подразумевают высокую скорость соединения и отсутствие задержек в передаче данных — именно поэтому заинтересованные в развитии этой сферы компании делают ставку на сети пятого поколения (5G), которые должны появиться в крупнейших городах мира уже в самые ближайшие годы.
Обновлено в 06:21
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии
В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Политика
Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
В четверг, 21 марта, Центризбирком проголосовал против передачи мандата депутата Госдумы недавно умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину.
Обновлено в 05:56
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Политика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
«Ничего с этим не можем сделать»: Галкин высказался о высокой стоимости билетов на концерт Пугачевой
Уже через несколько недель Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Примадонна в честь своего юбилея решила впервые за долгое время дать концерт.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
ВС Чечни перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ
Верховный суд Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики, суд потребовал от прокуратуры изложить позицию в письменном виде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:25
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
Обновлено в 02:01
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Экономика
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Токаевым
Обновлено в 05:22
Происшествия
Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР
Очаг залегал на глубине десять километров Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР.
Обновлено в 05:50
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
Обновлено вчера в 07:38
Политика
В МИД заявили, что настроены продолжать спокойную работу с Белоруссией
Белоруссия является самым надежным, стратегическим партнером России, Москва настроена на продолжение спокойной ритмичной работы с Минском без публичных выплесков и рассчитывает на такой же подход белорусской стороны, заявили в МИД РФ, комментируя дискуссию посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича с МИД республики.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора
Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
США намерены сделать особый акцент на разработке гиперзвукового оружия
США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Под Воронежем обрушилось здание котельной: погибла женщина
Обрушение здания газовой котельной совхоза «Масловский» произошло около 10:20, уточнила представитель СКР.
Обновлено в 05:15