Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборнуюНева Спорт 02:58
Черчесов, по данным издания, именно поэтому впервые за 2,5 года решил не вызывать игроков «Рубина» на международные матчи России. Джанаев подписал контракт с польской командой «Медзь». Кудряшов играет за турецкий «Истанбул», в понедельник он прибыл в распоряжение сборной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Черчесов поругался с «Рубином»: теневые агенты, звонки Голодец и ноль игроков в сборной
Спорт БИЗНЕС Online00:43
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Обновлено в 03:34
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты
Цена приобретаемых изделий и медикаментов возрастает в разы; бесхозяйственное отношение к приобретаемому имуществу; превышение зарплат и численности управленческого немедицинского персонала учреждений над медперсоналом; иные множественные нарушения.
Обновлено в 02:09
Политика
Володин отреагировал на новые санкции Украины против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку
Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
Обновлено в 01:32
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Экономика
Прибыль Geely подскочила на 18% в 2018 году
Фото: EPA / QUILAI SHEN Geely в 2018 г. получила рекордную чистую прибыль в размере 12,55 млрд юаней ($1,88 млрд) по сравнению с 10,63 млрд в предыдущем году.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Volvo заставит водителей оставаться трезвыми
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей
Обновлено в 01:42
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено вчера в 22:48
Наука
Темную материю предложили ловить сверхпроводящими нанопроводами
Физики предложили новый способ детектирования частиц темной материи.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика
Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин
Глава республики Алтай Александр Бердников попросил у президента досрочной отставки; на должность назначен Олег Хорохордин.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Составлен портрет хейтера в Рунете
Обновлено в 00:16
Экономика
Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств
Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено вчера в 13:12