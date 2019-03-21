Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборнуюНева Спорт 02:58

Черчесов, по данным издания, именно поэтому впервые за 2,5 года решил не вызывать игроков «Рубина» на международные матчи России. Джанаев подписал контракт с польской командой «Медзь». Кудряшов играет за турецкий «Истанбул», в понедельник он прибыл в распоряжение сборной.
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СМИ: Черчесов не вызывает в сборную игроков «Рубина» из-за конфликта с клубом

Чемпионат02:36

Черчесов поругался с «Рубином»: теневые агенты, звонки Голодец и ноль игроков в сборной

Спорт БИЗНЕС Online00:43

СМИ: Черчесов не вызывает в сборную игроков «Рубина» из-за конфликта с Саймановым

Матч ТВ03:08

Черчесов помог Кудряшову и Джанаеву получить долги от «Рубина», игроков консультировал Агузаров

Sports.ru04:14

СМИ: Черчесов не вызвал в сборную ни одного игрока «Рубина» из-за ссоры с руководством клуба

Sport24.ru04:16

Черчесов не вызывает игроков «Рубина» из-за конфликта с руководством клуба. Опять замешан Агузаров?

Спорт день за днем03:12

СМИ: Черчесов не вызывает в сборную игроков «Рубина» из-за конфликта с Саймановым

Sportbox.RU03:08
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Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Обновлено в 03:34
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Обновлено в 04:38
Хоккей

Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу

Обновлено вчера в 14:15
Экономика

Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты

Цена приобретаемых изделий и медикаментов возрастает в разы; бесхозяйственное отношение к приобретаемому имуществу; превышение зарплат и численности управленческого немедицинского персонала учреждений над медперсоналом; иные множественные нарушения.
Обновлено в 02:09
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
Обновлено в 01:32
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Экономика

Прибыль Geely подскочила на 18% в 2018 году

Фото: EPA / QUILAI SHEN Geely в 2018 г. получила рекордную чистую прибыль в размере 12,55 млрд юаней ($1,88 млрд) по сравнению с 10,63 млрд в предыдущем году.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Авто

Volvo заставит водителей оставаться трезвыми

Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Обновлено в 01:42
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета

Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено вчера в 22:48
Наука

Темную материю предложили ловить сверхпроводящими нанопроводами

Физики предложили новый способ детектирования частиц темной материи.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

Глава республики Алтай Александр Бердников попросил у президента досрочной отставки; на должность назначен Олег Хорохордин.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Составлен портрет хейтера в Рунете

Обновлено в 00:16
Экономика

Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств

Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
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Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Обновлено вчера в 13:12
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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