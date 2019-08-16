Защитник Гарри Магуайр, который перешёл из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед», отказался от ещё более выгодного в финансовом плане предложения «Манчестер Сити» ради перехода в стан манкунианцев.

Стало известно, от какой зарплаты в «Манчестер Сити» отказался Магуайр

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