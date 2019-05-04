Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть МадуроLenta.ru вчера в 18:36
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
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Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента
Эхо Москвывчера в 21:09
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Общество
В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР
По оценках миссии, дефицит продовольствия составил 1,36 млн метрических т. В прошлом и текущем годах в Северной Корее произвели 4,9 млн метрических т продовольственных культур.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем
Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников
Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников 65-летний актёр Джон Траволта (" Сломанная стрела") с чувством поблагодарил поклонников за многолетнюю щедрость и преданность.
Обновлено вчера в 10:02
Баскетбол
«Тенерифе» обыграл «Антверпен» и вышел в финал баскетбольной ЛЧ
В полуфинальном матче Финала четырех баскетбольной Лиги чемпионов встречались «Тенерифе» и «Антверпен».
Обновлено вчера в 17:41
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
«Зенит» прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» прибыл в Грозный на матч 27 тура чемпионата России с местным «Ахматом».
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
ЛНР: за неделю ВСУ 43 раза нарушили перемирие в Донбассе
По территории самопровозглашенной республики украинские силовики выпустили более 580 боеприпасов Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что за неделю украинские военные нарушили перемирие в Донбассе 43 раза, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Авто
В интернете показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
В интернете показали фотоснимки таинственного внедорожника УАЗ-3172, созданного в начале 90-х годов.
Обновлено в 00:34
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти
В 34 года актриса пережила вторую клиническую смерть, попав под машину.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
США вновь пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока-2»
Немецким компаниям по-прежнему грозят санкции за участие в строительстве «Северного потока-2», напомнил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в Донецке
Упрощенное получение российских паспортов На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 09:45