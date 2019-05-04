Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть МадуроLenta.ru вчера в 18:36
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
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Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента
Эхо Москвывчера в 21:09
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Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, каким будет финал последнего сезона сериала.
Обновлено в 01:04
Музыка
Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»
Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов
Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в США
Обновлено в 02:39
Футбол
Роналду забил сотый гол головой в карьере
Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
Обновлено в 01:00
Авто
3 правила безопасной езды во время сильного тумана
Обновлено в 03:05
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Авто
Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру после родов
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками новыми фото с отдыха.
Обновлено в 02:58
Футбол
Матич: «Де Хеа остаётся одним из лучших вратарей в мире»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич оценил игру голкипера команды Давида де Хеа.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции
Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Туве
Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов
По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Транспорт
В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Ленинск-кузнечанка при попытке продать ковер потеряла 100 тысяч рублей
Позже горожанка заметила, что с ее счета пропали 100 000 рублей, а попытки связаться с "покупателем" оказались неудачными.
Обновлено в 03:14
Общество
По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза
Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Наука
Ученые рассказали о простых способах защиты от заболеваний сердца
Ученые из Сеула рассказали об элементарных способах защиты от заболеваний сердца. Об этом 3 мая сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 01:02
Происшествия
На Суворовском проспекте иномарка протаранила стену дома
Впоследствии правоохранительные органы уточнили, что четвертого мая, примерно в семь часов утра тридцать минут около жилого дома номер тридцать, расположенного по Суворовскому проспекту, 29-летний водитель авто марки "Volkswagen Polo" не справившись с управлением влетел со всей скорости в стену дома.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Общество
В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР
По оценках миссии, дефицит продовольствия составил 1,36 млн метрических т. В прошлом и текущем годах в Северной Корее произвели 4,9 млн метрических т продовольственных культур.
Обновлено вчера в 20:43