Стало известно об упущенном шансе США свергнуть МадуроLenta.ru вчера в 18:36

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.

Кино В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!» Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.

Происшествия Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Шоу-бизнес Меган Маркл тайно родила девочку Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Политика Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Происшествия Башенный кран упал на западе Москвы На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Гаджеты Рынок «умных часов» вырос на 48% Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Авто Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Общество Лидером по личным доходам в кабмине РТ стал Василь Шайхразиев Самый высокий доход среди республиканских чиновников показал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей.

Здоровье Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.

Музыка Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.

Гаджеты Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.

Футбол Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.

Экономика Новые правила снятия наличных с банковских карт Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.

Общество Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ майских гастрособытий Кстати, в топ-10 "праздников живота" вошли также и Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, "Фомина яишня" в Новом Осколе, "ЯйцеФест" в Павловском Посаде, праздник "Хлеба и Молока" в Калининграде, "День калмыцкого чая" в Элисте, фестиваль яйца "Кукарекино" в Сатинке, "Верещагин СырFеsт" в Конаково, "Кухня Рязанского края" в Рязани и Российский ресторанный фестиваль в разных городах страны.