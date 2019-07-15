Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБLenta.ru 06:03

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Читать в источнике
с чего всё началось

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Интерфакс06:26

Подробнее о событии

Источник: отставка командира «Альфы» не связана с задержанием ее бойцов

ТАСС07:31

Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»

Ведомости07:31

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Lenta.ru06:03

Главу спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили. Его подчиненных подозревают в разбое

Дождь06:56

Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» ушел в отставку

РЕН ТВ06:37

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Интерфакс06:26

Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили

Коммерсантъ07:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
Гаджеты

Хакеры могут манипулировать медиафайлами WhatsApp и Telegram

Злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов.
Обновлено в 07:28
Политика

Москалькова приехала в Киев поддержать Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на судебное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Обновлено в 05:53
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Политика

Южная Корея отказала во въезде 26 россиянам

Южную Корею покинула группа россиян, которым ранее отказали во въезде в страну, сообщило в понедельник посольство РФ в Сеуле.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

СМИ: военная прокуратура Украины продвинулась в деле о покупке радиостанций

Контракт на покупку радиостанций был подписан в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты

Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации

23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X.
Обновлено в 07:14
Политика

Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
Обновлено в 07:20
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Знаменитый форвард Сольдадо вернулся в Испанию

В составе "сливочных" футболист завоевывал титул чемпиона Испании.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян

Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.
Обновлено в 08:42
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Владимирович Канакин
Российский военный деятель
Российский офицер спецназа, начальник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, генерал-майор. Участник операций по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве и в школе № 1 в Беслане. Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное