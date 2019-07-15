Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБLenta.ru 06:03
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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с чего всё началось
Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Интерфакс06:26
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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