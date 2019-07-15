Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

с чего всё началось

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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