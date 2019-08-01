Политика

Стало известно об отставке главы офиса ЗеленскогоLenta.ru 12:49

По его данным, заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа. О причинах отставки не сообщается. 29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США.
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Глава администрации Зеленского, который принимал ключевые решения в стране, подал в отставку

URA.Ru14:25

Глава офиса Зеленского ушел в отставку спустя 73 дня после назначения

РБК13:12

В отставку ушел глава офиса президента Украины Андрей Богдан

Эхо Москвы13:30

СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины

Коммерсантъ14:14

СМИ: Глава офиса Зеленского подал в отставку

RT на русском13:12

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Газета.Ru13:03

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Lenta.ru12:49
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Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Политика

Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам

Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Футбол

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана

Преступник среди бела дня, на улице, зарезал своего 36-летнего приятеля. Орудием для убийства послужил меч (по некоторым данным, мачете).
Обновлено в 10:24
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Интернет

Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ

Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ.
Обновлено в 10:51
Политика

NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Авиация Минобороны начала тушить пожары в Сибири

Обновлено в 05:29
Здоровье

Эксперты рассказали, при каких болезнях противопоказано купание

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что исключить плавание стоит и людям, которые страдают от недугов, связанных с нервной системой.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Баскетбол

Тимофей Мозгов пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 12:51
Происшествия

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Наука

Археологи обнаружили древнегреческий затонувший храм с сокровищами

Дайверы в Египте обнаружили неизвестные руины храма, и нашли множество сокровищ во время обследования затопленного древнего города Гераклион.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии

Самолёт-амфибия Бе-200 2 августа вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии.
Обновлено в 13:46
Космос

ЕКА планирует приостановить полёты астронавтов к МКС с Байконура

В заявлении представителя ЕКА говорится о том, что организация в ближайшие годы не планирует отправлять других астронавтов на МКС с Байконура.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Бавария» опровергла информацию о переходе Зане

Руководство мюнхенской "Баварии" опровергло слухи о том, что хавбек английского "Манчестер Сити" Лерой Зане готов к трансферу в немецкий клуб, на официальном сайте.
Обновлено в 14:28
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Спорт

Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

Обновлено в 14:17
Футбол

Полузащитник «Интера» Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды

Обновлено в 14:13
Космос

НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету

По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика

Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту

Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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