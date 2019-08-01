Политика
Стало известно об отставке главы офиса ЗеленскогоLenta.ru 12:49
По его данным, заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа. О причинах отставки не сообщается. 29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Политика
Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам
Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Футбол
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Германии араб зарезал мечом немца из Казахстана
Преступник среди бела дня, на улице, зарезал своего 36-летнего приятеля. Орудием для убийства послужил меч (по некоторым данным, мачете).
Обновлено в 10:24
Интернет
Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ
Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ.
Обновлено в 10:51
Политика
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Авиация Минобороны начала тушить пожары в Сибири
Обновлено в 05:29
Здоровье
Эксперты рассказали, при каких болезнях противопоказано купание
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что исключить плавание стоит и людям, которые страдают от недугов, связанных с нервной системой.
Обновлено в 12:15
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Баскетбол
Тимофей Мозгов пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 12:51
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Наука
Археологи обнаружили древнегреческий затонувший храм с сокровищами
Дайверы в Египте обнаружили неизвестные руины храма, и нашли множество сокровищ во время обследования затопленного древнего города Гераклион.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии
Самолёт-амфибия Бе-200 2 августа вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии.
Обновлено в 13:46
Космос
ЕКА планирует приостановить полёты астронавтов к МКС с Байконура
В заявлении представителя ЕКА говорится о том, что организация в ближайшие годы не планирует отправлять других астронавтов на МКС с Байконура.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Бавария» опровергла информацию о переходе Зане
Руководство мюнхенской "Баварии" опровергло слухи о том, что хавбек английского "Манчестер Сити" Лерой Зане готов к трансферу в немецкий клуб, на официальном сайте.
Обновлено в 14:28
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01