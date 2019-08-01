Политика
Стало известно об отставке главы офиса ЗеленскогоLenta.ru вчера в 12:49
По его данным, заявление было подано президенту Владимиру Зеленскому 1 августа. О причинах отставки не сообщается. 29 июля украинские «Вести» со ссылкой на анонимный Telegram-канал Shadow Anonymous писали, что Богдан вскоре покинет пост главы президентского офиса из-за давления со стороны США.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Трамп оценил разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп оценил состоявшийся накануне разговор с президентом России Владимиром Путиным, посчитав, что тот прошел хорошо.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
Обновлено вчера в 21:18
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Питт и Ди Каприо могут быть выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях
Еще один инсайдер отметил, что Питт самостоятельно может предложить себя в качестве номинанта на роль второго плана в надежде получить за нее «Оскар».
Обновлено вчера в 06:31
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Неожиданное соседство: больше всех европейские продажи автомобилей нарастили Dacia и Tesla
По итогам первого полугодия 2019 года румынская Dacia и американская Tesla показали наибольший рост продаж на европейском рынке.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Глава МИД Ирана прокомментировал введённые против него санкции США
Госсекретарь США Майк Помпео, говоря о санкциях против Зарифа, заявил, что тот попал в санкционный список, поскольку причастен к "беззаконию режима" в отношении народа своей страны.
Обновлено вчера в 02:26
Культура
Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи
Кирилл Набутов рассказал в новом выпуске программы «Непознер» о непоказанных сценах церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Обновлено вчера в 22:32
Космос
«Сигналы пришельцев» помогли ученым проверить теорию Эйнштейна
Наблюдения за загадочными FRB-радиовсплесками помогли астрономам максимально точно проверить так называемый принцип эквивалентности, одну из ключевых частей теории относительности, а также измерить массу частиц света.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
Обновлено вчера в 17:02