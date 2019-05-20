Футбол
Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерникамиMOS.news 06:51
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об отношениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с сокамерниками. По словам наблюдателя, футболистов устраивают соседи по СИЗО. Кокорин сидит в малой камере с украинцем.
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Обновлено в 08:41
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В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Общество
В России расширили перечень специальностей для целевого обучения
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
Обновлено в 07:59