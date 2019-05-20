Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерникамиMOS.news 06:51

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об отношениях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с сокамерниками. По словам наблюдателя, футболистов устраивают соседи по СИЗО. Кокорин сидит в малой камере с украинцем.

Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

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