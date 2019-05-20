Происшествия

Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерникамиСпорт-Экспресс 08:12

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
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Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками

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РЕН ТВ04:02

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Матч ТВ04:13
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Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
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Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора

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Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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