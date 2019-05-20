Происшествия
Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерникамиСпорт-Экспресс 08:12
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс
В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.
Обновлено в 03:57
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика
Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара
На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Беляевым
"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков.
Обновлено в 09:21
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика
На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в здание Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора
Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье
Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Спорт
Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг
Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 10:15
Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
Обновлено в 00:30
Происшествия
Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года
Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Транспорт
Назначен новый начальник Московской железной дороги
Обновлено в 09:23