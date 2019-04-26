Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тетЕвразия Daily вчера в 17:44

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине. Об этом, как передает «Укринформ» рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет

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