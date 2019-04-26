Политика

Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тетЕвразия Daily вчера в 17:44

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине. Об этом, как передает «Укринформ» рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
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Зеленскому придумали «защитный зонтик», чтобы не встречаться с Путиным один на один

URA.Ruвчера в 18:59

Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет

Газета.Ruвчера в 17:47

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

Lenta.ruвчера в 11:05

Защитный зонтик: Зеленскому рекомендуют не встречаться с Путиным с глазу на глаз

РЕН ТВвчера в 15:05

Квасьневский сообщил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным тет-а-тет

РИА Новостивчера в 14:00

Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет

Взгляд.рувчера в 12:10

Экс‐президент Польши заявил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным

Телеканал 360°вчера в 17:12
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Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

Обновлено вчера в 19:03
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено вчера в 02:57
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:37
Теннис

Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд

На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

ОБСЕ сообщила о въехавших на Украину машинах МЧС с мигалками

На территорию Украины въехали три автомобиля, на которых были надписи «МЧС России». Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения

До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Космос

Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа

Обновлено вчера в 20:19
Хоккей

«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Обновлено вчера в 22:09
Религия

В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Обновлено вчера в 12:04
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Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
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Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено вчера в 14:28
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
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Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

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Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
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ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
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Происшествия

В результате ДТП в Омске погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
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В кузбасской аптеке едва не погиб двухлетний мальчик

Инцидент произошёл 26 апреля в Ленинске-Кузнецком. Горожанин, ставший участником этой истории, рассказал о случившемся в социальной сети.
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995-2005 годах.
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