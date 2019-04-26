Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на одинLenta.ru 11:05

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский, пишет «Укринформ».
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Зеленскому придумали «защитный зонтик», чтобы не встречаться с Путиным один на один

URA.Ru18:59

Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет

Взгляд.ру12:10

Экс‐президент Польши заявил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным

Телеканал 360°17:12

Защитный зонтик: Зеленскому рекомендуют не встречаться с Путиным с глазу на глаз

РЕН ТВ15:05

Квасьневский сообщил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным тет-а-тет

РИА Новости14:00

Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет

Газета.Ru17:47

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

Lenta.ru11:05
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Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено в 04:11
Политика

Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России

Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил работу по денуклеаризации Корейского полуострова на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Обновлено в 19:19
Политика

Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину

После переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч, а российский лидер подарил на память Ким Чен Ыну шашку и подстаканники.
Обновлено в 01:35
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Происшествия

Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Политика

Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием

Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его ратифицировали 50 стран — членов ООН.
Обновлено в 17:13
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Политика

В США заподозрили Путина в подготовке к войне

Обозреватель американской газеты Los Angeles Times Леон Арон пишет, что российский президент Владимир Путин ведет себя так, будто хочет войны.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Интернет

Facebook несмотря на скандалы продолжает активно расти и развиваться

В первом квартале 2019 года выручка Facebook выросла на 26% и составила 14,9 млрд долларов.
Обновлено в 16:44
Культура

Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли на другую площадку из-за жалоб феминисток

Феминистки назвали фестиваль унизительным.
Обновлено в 14:02
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц Сети

Повзрослевший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатлил пользовательниц Сети.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Политика

Трамп в мае примет в Вашингтоне премьера Словакии

Президент США Дональд Трамп 3 мая примет в Вашингтоне премьер-министра Словацкой Республики Петера Пеллегрини, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Обновлено в 20:12
Наука

Чем нас лечат: Бронхо-Мунал. Вакцина в капсуле

Чем капсулы напоминают вакцину, чем вакцина отличается от сыворотки, зачем в кишечнике нужны пейеровы бляшки, что такое лизаты (и почему «ТрансАвтоЛиз» — это смешно), а также поможет ли Бронхо-Мунал от бактериальных инфекций и ОРВИ, читайте на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Обновлено в 04:42
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Экономика

Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
Обновлено в 06:12
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На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
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В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995-2005 годах.
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