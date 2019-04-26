Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на одинLenta.ru 11:05
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский, пишет «Укринформ».
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