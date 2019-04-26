Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на одинLenta.ru 11:05

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский, пишет «Укринформ».
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Защитный зонтик: Зеленскому рекомендуют не встречаться с Путиным с глазу на глаз

РЕН ТВ15:05

Стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет

Взгляд.ру12:10

Квасьневский сообщил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным тет-а-тет

РИА Новости14:00

Экс-президент Польши за Зеленского ответил о встрече с Путиным тет-а-тет

Царьград13:20

Экс-президент Польши: Зеленский должен встретиться с Путиным под «прикрытием» Меркель и Макрона

Pravda.Ru12:34

Квасьневский: Зеленский не хочет встречаться с Путиным наедине

News.ru14:32

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

Lenta.ru11:05
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
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Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
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Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Технологии

OpenAI запустила онлайн-генератор музыки с ИИ

Обновлено в 14:50
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Обновлено 23 апреля в 17:02
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.
Обновлено в 15:01
Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Авто

Назван список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Самыми популярными моделями вторичного рынка оказались автомобили так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 00:18
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Марокко два человека погибли при крушении военного вертолета

Обновлено в 13:42
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:29
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Кино

Закрытие фестиваля: звезды российского кино показали шикарные наряды

На красной дорожке звезды блистали своими нарядами: Ирина Апексимова, Екатерина Волкова, Марина Александрова,Ирина Безрукова и другие.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика

Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом

Методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов предложил разработать президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Рита Дакота пожаловалась на разлуки с дочерью и долю матери-одиночки

Рита Дакота растит полуторагодовалую дочь Мию одна. Певица рассталась с Владом Соколовским после измен бывшего мужа.
Обновлено в 13:19
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Культура

Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли на другую площадку из-за жалоб феминисток

Феминистки назвали фестиваль унизительным.
Обновлено в 14:02
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Александр Квасьневский
Польский политик
Польский государственный и политический деятель, президент Республики Польша в 1995-2005 годах.
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