Энергетика

Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкцийLenta.ru 06:32

США ввели санкции в отношении Венесуэлы в январе, заблокировав активы национальной нефтегазовой компании PDVSA в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов и запретив совершать с ней сделки. После этого Китай стал главным импортером венесуэльской нефти.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
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