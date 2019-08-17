Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкцийLenta.ru 06:32
США ввели санкции в отношении Венесуэлы в январе, заблокировав активы национальной нефтегазовой компании PDVSA в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов и запретив совершать с ней сделки. После этого Китай стал главным импортером венесуэльской нефти.
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СМИ узнали об отказе китайской компании от поставок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 17:06
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