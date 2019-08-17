США ввели санкции в отношении Венесуэлы в январе, заблокировав активы национальной нефтегазовой компании PDVSA в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов и запретив совершать с ней сделки. После этого Китай стал главным импортером венесуэльской нефти.

Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций

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