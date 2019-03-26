Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21Взгляд.ру 01:47

Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.

с чего всё началось

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

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