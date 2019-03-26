Политика

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21Взгляд.ру 01:47

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
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с чего всё началось

США потеряли $200 млн из-за отмены поставок композитов для МС-21

Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.
Интерфаксвчера в 23:51

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Завершаются испытания нового композитного крыла для МС-21

REGNUM01:56

Минпромторг заявил о потере Вашингтоном $200 млн из-за отмены поставок для МС-21

Коммерсантъ02:26

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

RT на русском02:09

Мантуров оценил потери США из-за непоставки композитов к «черному крылу»

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Мантуров сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для МС-21

РИА Новости00:39

Россия заменит поставщиков композитов из США для МС-21

News.ru00:32

Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году

ТАСС00:14
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Экономика

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
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Игры

Голлум станет главным героем новой игры по Властелину колец

Игра заявлена как экшн-приключение, а в центре повествования будет находиться жертва Кольца Всевластия — Голлум.
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Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Обновлено в 08:06
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика

Марина Ковтун станет сенатором от Мурманской области

Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором от региона в Совете Федерации.
Обновлено в 07:55
Политика

Полковника Михаила Ильина вернули в главк

На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Архивное фото с выпускного Меган Маркл оказалось «пророческим»

Обновлено в 08:03
Происшествия

Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой

Во Внуково уволили мучившего собаку сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Обновлено в 08:25
Экономика

Россиянам пообещали доплаты к пенсиям

Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
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Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Политика

Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

Обновлено в 06:06
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия

После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Обновлено в 06:36
Политика

В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры

Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Авто

Завод Ford во Всеволожске может быть закрыт до конца года

Обновлено в 07:55
Здоровье

Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) впервые выделили сотрудники НИИ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия

СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве

Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка

Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»

Обновлено в 07:35
Автоспорт

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне

Обновлено вчера в 08:21
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Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ

Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО.
Обновлено в 07:28
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
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