Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21Взгляд.ру 01:47
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
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с чего всё началось
Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.Интерфаксвчера в 23:51
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Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Экономика
Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении
Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Игры
Голлум станет главным героем новой игры по Властелину колец
Игра заявлена как экшн-приключение, а в центре повествования будет находиться жертва Кольца Всевластия — Голлум.
Обновлено в 08:34
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика
Марина Ковтун станет сенатором от Мурманской области
Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором от региона в Совете Федерации.
Обновлено в 07:55
Политика
Полковника Михаила Ильина вернули в главк
На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Происшествия
Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой
Во Внуково уволили мучившего собаку сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Обновлено в 08:25
Экономика
Россиянам пообещали доплаты к пенсиям
Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено в 06:36
Политика
В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры
Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Завод Ford во Всеволожске может быть закрыт до конца года
Обновлено в 07:55
Здоровье
Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) впервые выделили сотрудники НИИ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве
Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка
Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»
Обновлено в 07:35
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ
Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО.
Обновлено в 07:28
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51