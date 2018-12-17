Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Стало известно о значительном улучшении состояния ШумахераLenta.ru08:22
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно.
Lenta.ru08:22
Оценить
38 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Транспорт
Названа дата начала продаж железнодорожных билетов в Крым
Обновлено в 12:42
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Общество
Во Львове начали демонтировать стелу Монумента Славы
Власти Львова сообщили о начале демонтажа 30-метровой стелы, являющейся частью Монумента Славы.
Обновлено в 10:42
Общество
Кузнецова предложила создать комиссию для оценки благополучия детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
Обновлено в 12:40
Общество
Главным словом 2018 года в США выбрали «справедливость»
Создатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2018 года «справедливость» (justice).
Обновлено в 02:02
Общество
Иск Золотова к Навальному оставили без движения
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.
Обновлено в 03:31
Общество
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня».
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт
Еще две станции метро откроют в Москве до конца года
"15 станций уже введены, и до конца года мы планируем открыть еще "Беломорскую" и "Савеловскую", - сказал Бочкарев.
Обновлено в 04:28
Общество
В интернете появилась новая оптическая иллюзия
Новую оптическую иллюзию заснял итальянский фотограф Дарио Бонци - на кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды, кажущаяся замершей.
Обновлено в 11:31
Общество
Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года
Морозная погода без существенных осадков сохранится в Московском регионе до Нового года.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Время парковки в центре Москвы сократилось втрое после роста тарифов
В первое воскресенье после повышения тарифов и изменения правил парковки время стоянки автомобилей в центре Москвы уменьшилось втрое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Обновлено в 03:28
Общество
В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю
В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.
Обновлено в 00:23
Общество
Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной
Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В небе над Нижним Тагилом появились световые столбы
Невероятной красоты фотографии выкладывают в соцсетях тагильчане. На них запечатлено небо, расчерченное «световыми столбами».
Обновлено вчера в 23:01