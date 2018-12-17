Общество

Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Lenta.ru
08:22

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно.
Lenta.ru08:22

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СМИ сообщили новые подробности о состоянии здоровья Шумахера

Газета.Ru11:58

СМИ: Состояние Михаэля Шумахера улучшилось

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Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, сообщают СМИ

РИА Новости11:33

Сколько стоит здоровье Михаэля Шумахера? 50 тысяч в неделю

Спорт-Экспресс11:15

Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

Lenta.ru08:22

«Не прикован к постели». Стали известны новые подробности состояния Шумахера

Life.ru07:15

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Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов «Формулы-1»: по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. В прессе его часто называли «Солнечным мальчиком», «Шуми», а также - по аналогии с асом Первой мировой войны германским бароном Манфредом фон Рихтгофеном - «Красным бароном». Уже после завершения карьеры, в 2013 году, Михаэль получил из-за несчастного случая тяжёлую травму головы, из-за которой остаётся прикован к постели.
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