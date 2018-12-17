Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Стало известно о значительном улучшении состояния ШумахераLenta.ru08:22
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно.
Lenta.ru08:22
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Общество
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра
В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.
Обновлено в 16:24
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019
Обновлено в 13:38
Общество
Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк
"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:53
Общество
На Камчатке объявлена лавинная опасность
Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА "Новости" предупреждение центра.
Обновлено в 17:28
Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Общество
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Транспорт
Две новые станции метро откроют в Москве до Нового года
Обновлено в 13:59
Общество
Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»
Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.
Обновлено в 14:56
Общество
Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному.
Обновлено в 04:55
Общество
Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США
Настоящий ажиотаж вызвал вышедший за границей календарь на 2019 год с фотографиями на каждый месяц российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество
Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года
Морозная погода без существенных осадков сохранится в Московском регионе до Нового года.
Обновлено в 08:30
Общество
Кузнецова предложила создать комиссию для оценки «качества детства»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
Обновлено в 12:40
Путешествия
Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники
Обновлено в 10:23
Общество
Словарь Merriam-Webster считает главным словом года «справедливость»
«Справедливость» (justice) стала словом года по мнению создателя национального словаря английского языка фирмы Merriam-Webster.
Обновлено в 09:15