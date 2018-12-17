Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Стало известно о значительном улучшении состояния ШумахераLenta.ru08:22
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно.
Lenta.ru08:22
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
Общество
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра
В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.
Обновлено в 16:24
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019
«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».
Обновлено в 13:38
Общество
Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк
"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:53
Здоровье
Минздрав подготовил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Общество
Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»
Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.
Обновлено в 14:56
Общество
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Обновлено в 10:50
Транспорт
Еще две станции метро откроют в Москве до конца 2018 года
До конца текущего года в Москве планируют завершить строительство двух станций метро — «Беломорской» Замоскворецкой линии и «Савеловской» Большого кольца.
Обновлено в 06:28
Общество
Суд нашел недостатки в иске Золотова к Навальному
Люблинский суд Москвы нашел в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному несоответствия Гражданскому процессуальному кодексу.
Обновлено в 03:27
Общество
Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года
Морозная погода без существенных осадков сохранится в Московском регионе до Нового года.
Обновлено в 08:30
Общество
Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США
Настоящий ажиотаж вызвал вышедший за границей календарь на 2019 год с фотографиями на каждый месяц российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество
Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года.
Обновлено в 06:23
Общество
Кузнецова предложила создать комиссию для оценки «качества детства»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
Обновлено в 12:40
Общество
Лютеранское кладбище в Петербурге признано региональным памятником
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга включил в список объектов культурного наследия Смоленское лютеранское кладбище с захоронениями разных веков на Васильевском острове.
Обновлено в 11:06
Общество
Во Львове начали демонтировать стелу Монумента Славы
Власти Львова сообщили о начале демонтажа 30-метровой стелы, являющейся частью Монумента Славы.
Обновлено в 10:42