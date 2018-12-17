Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Стало известно о значительном улучшении состояния ШумахераLenta.ru08:22
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно.
Lenta.ru08:22
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Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019
Обновлено в 13:38
Здоровье
Минздрав подготовил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Общество
Кузнецова предложила создать комиссию для оценки «качества детства»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
Обновлено в 12:40
Общество
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Обновлено в 10:50
Транспорт
Еще две станции метро откроют в Москве до конца года
"15 станций уже введены, и до конца года мы планируем открыть еще "Беломорскую" и "Савеловскую", - сказал Бочкарев.
Обновлено в 04:28
Общество
Суд нашел недостатки в иске Золотова к Навальному
Люблинский суд Москвы нашел в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному несоответствия Гражданскому процессуальному кодексу.
Обновлено в 03:27
Общество
Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США
Настоящий ажиотаж вызвал вышедший за границей календарь на 2019 год с фотографиями на каждый месяц российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество
Во Львове сносят монумент славы советским воинам
Обновлено в 08:35
Общество
Главным словом 2018 года в США выбрали «справедливость»
Создатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2018 года «справедливость» (justice).
Обновлено в 02:02
Общество
В интернете появилась новая оптическая иллюзия
Новую оптическую иллюзию заснял итальянский фотограф Дарио Бонци - на кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды, кажущаяся замершей.
Обновлено в 11:31
Путешествия
Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники
Подмосковная Истра вошла в топ-5 популярных малых городов для отдыха в новогодние праздники.
Обновлено в 10:23
Общество
Жители Нижнего Тагила увидели «северное сияние»
8 октября сообщалось, что над всей Карелией полыхало северное сияние. Природное явление жители наблюдали в районах от юга до самого севера.
Обновлено в 02:28
Общество
В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю
В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.
Обновлено в 00:23
Общество
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Касаются они тех, кто трудится на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении. Роструд напомнил о необходимости эти нормы исполнять.
Обновлено в 09:39