Стало известно о выстрелах на улицах КаракасаВзгляд.ру 09:43

Стало известно о звуках автоматных очередей на улицах столицы Венесуэлы, где во вторник резко обострилась ситуация после перехода группы военнослужащих на сторону лидера оппозиции Хуайна Гуайдо, сообщает местный телеканал.

Стало известно о выстрелах на улицах Каракаса

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.

Происшествия В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.

Общество Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.

Политика Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Интернет Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда Игровой сервис Steam преодолел важную отметку — количество зарегистрированных аккаунтов достигло одного миллиарда.

Экономика Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

Происшествия В Москве грузовик провалился под асфальт Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Космос Космический зонт может остудить Землю Ключевым элементом резервного космического энергоклиматического комплекса, выполняющим регулирование термического режима земной атмосферы, является солнечнопарусный корабль, барражирующий авторегулятор климата (БАРК), — цитирует издание сообщение корпорации.

Путешествия На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Политика Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась.

Политика Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.

Кино Скончалась французская актриса Анемон Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.

Экономика Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента» «Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.

Армия и оружие Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).

Энергетика Минэнерго Дании не знает, когда примет решение по Nord Stream 2 В марте 2019 года Датское энергетическое агентство (ДЭА) заявило о необходимости исследования нового маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и запросило третью заявку от оператора.

Технологии Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Шоу-бизнес Друзья рассказали о второй свадьбе Марата Башарова с избитой женой После развода актер и ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров свое свободное время старается уделять 2-летнему сыну Марселю, поэтому приходится общаться и с Елизаветой Шевырковой.

Экономика Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.

Шоу-бизнес Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".

Происшествия Под Пятигорском локализовали пожар на рынке Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.

Политика МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.

Экономика Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток» Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.