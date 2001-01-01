Политика
Стало известно о выстрелах на улицах КаракасаВзгляд.ру 09:43
Стало известно о звуках автоматных очередей на улицах столицы Венесуэлы, где во вторник резко обострилась ситуация после перехода группы военнослужащих на сторону лидера оппозиции Хуайна Гуайдо, сообщает местный телеканал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Теннис
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Общество
Более 12 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы
Порядка 12,5 млн тюльпанов высадят в Москве к празднику 9 мая, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Технологии
Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:27
Экономика
Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров
Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Екатерине Андреевой предложили стать царицей
Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась милыми фото с дочерью
Шоу очень понравилось маме и дочери. А Кристина еще и поделилась фотографиями, на которых видны их неподдельные эмоции.
Обновлено в 04:16
Политика
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП
Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.
Обновлено в 11:13
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Кино
Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05
Здоровье
Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники
Министерством здравоохранения РК утвержден график работы учреждений здравоохранения, оказывающих жителям Петрозаводска первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
Обновлено в 05:30
Футбол
Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей
Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Музыка
Алсу появится в эфире «Евровидения-2019»
Обновлено в 12:59