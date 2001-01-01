Политика

Стало известно о выстрелах на улицах КаракасаВзгляд.ру 09:43

Стало известно о звуках автоматных очередей на улицах столицы Венесуэлы, где во вторник резко обострилась ситуация после перехода группы военнослужащих на сторону лидера оппозиции Хуайна Гуайдо, сообщает местный телеканал.
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В последние часы резко накалилась ситуация в столице Венесуэлы

Эхо Москвы15:02

Стало известно о выстрелах на улицах Каракаса

Взгляд.ру09:43

СМИ: на улицах Каракаса слышны выстрелы

ТАСС09:15

На улицах Каракаса слышны выстрелы

Life.ru09:32
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Обновлено в 14:33
Теннис

Шарапова ощутила себя по-настоящему русской

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Общество

Более 12 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы

Порядка 12,5 млн тюльпанов высадят в Москве к празднику 9 мая, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Футбол

СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»

Обновлено в 15:11
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Технологии

Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:27
Экономика

Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров

Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Екатерине Андреевой предложили стать царицей

Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поделилась милыми фото с дочерью

Шоу очень понравилось маме и дочери. А Кристина еще и поделилась фотографиями, на которых видны их неподдельные эмоции.
Обновлено в 04:16
Политика

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП

Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.
Обновлено в 11:13
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Кино

Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05
Здоровье

Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники

Министерством здравоохранения РК утвержден график работы учреждений здравоохранения, оказывающих жителям Петрозаводска первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
Обновлено в 05:30
Футбол

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Музыка

Алсу появится в эфире «Евровидения-2019»

Обновлено в 12:59
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Город в Венесуэле и её столица. Город вместе с прилегающей к нему территорией выделен в федеральный столичный округ площадью 1900 км². Это сервисный, банковский и торговый центр Венесуэлы: так, Фондовая биржа Каракаса и PDVSA имеют штаб-квартиры в городе.
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Венесуэльский военный и государственный деятель. Министр обороны Венесуэлы с 25 октября 2014 года, командующий оперативными стратегическими вооружёнными силами страны. Генерал-аншеф сухопутных войск.
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