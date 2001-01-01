Стало известно о выстрелах на улицах КаракасаВзгляд.ру 09:43

Стало известно о звуках автоматных очередей на улицах столицы Венесуэлы, где во вторник резко обострилась ситуация после перехода группы военнослужащих на сторону лидера оппозиции Хуайна Гуайдо, сообщает местный телеканал.

Стало известно о выстрелах на улицах Каракаса

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.

Футбол СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Общество Более 12 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы Порядка 12,5 млн тюльпанов высадят в Москве к празднику 9 мая, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Политика Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.

Политика МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Экономика Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).

Политика Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.

Шоу-бизнес Екатерине Андреевой предложили стать царицей Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.

Происшествия Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля 30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поделилась милыми фото с дочерью Шоу очень понравилось маме и дочери. А Кристина еще и поделилась фотографиями, на которых видны их неподдельные эмоции.

Политика Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.

Происшествия Участник банды Басаева получил 13 лет 13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.

Происшествия В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.

Кино Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".

Здоровье Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники Министерством здравоохранения РК утвержден график работы учреждений здравоохранения, оказывающих жителям Петрозаводска первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Футбол Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.