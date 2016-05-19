Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцевLenta.ru 05:14
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
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с чего всё началось
В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.Интерфакс04:04
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