В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.

с чего всё началось

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

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