Экономика

Стало известно о спросе на ипотечные каникулы9111.ru 05:15

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы среди жителей регионов России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

UssurMedia.ruвчера в 19:30

Эксперты: ипотечные каникулы понадобятся республикам СКФО

Московский Комсомолец01:47

Эксперты рассказали в каких регионах воспользуются «ипотечными каникулами»

АБН01:46

Названы регионы РФ, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

REGNUM01:34

Эксперты рассказали, кому понадобятся ипотечные каникулы

iReactor04:06

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Известиявчера в 18:57

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулы

РЕН ТВвчера в 17:57
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Общество

Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова

Обновлено в 04:15
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:59
Происшествия

СК РФ: при крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Извлечены тела всех жертв SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 04:55
Происшествия

Горящий самолет совершил жесткую посадку в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 13:00
Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Кино

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 02:56
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

Обновлено в 05:30
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол

Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»

Обновлено в 05:38
Общество

В Татарстане проживает 38 380 ветеранов Великой Отечественной войны

С каждым годом численность ветеранов снижается. Сегодня непосредственно участников войны осталось 1214 человек.
Обновлено в 03:07
Общество

Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03
Технологии

Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника

Обновлено вчера в 18:03
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Названа приоритетная версия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Приоритетной версией авиакатастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево считают множественные отказы техники из-за попадания молнии.
Обновлено в 03:33
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