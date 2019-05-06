Стало известно о спросе на ипотечные каникулы9111.ru 05:15

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы среди жителей регионов России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Стало известно о спросе на ипотечные каникулы

Происшествия Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100 Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.

Происшествия Автомобиль с туристами упал в реку на Украине Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.

Происшествия При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.

Культура Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.

Политика Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.

Теннис Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).

Армия и оружие В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.

Происшествия Участник Казанского марафона умер во время забега В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.

Политика Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.

Общество Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.

Спорт Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо «На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.

Общество В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Политика Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка» Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.