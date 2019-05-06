Экономика
Стало известно о спросе на ипотечные каникулы9111.ru 05:15
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы среди жителей регионов России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы
UssurMedia.ruвчера в 19:30
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Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево
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Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
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Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
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