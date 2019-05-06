Экономика

Стало известно о спросе на ипотечные каникулы9111.ru 05:15

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы среди жителей регионов России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Эксперты рассказали, кому понадобятся ипотечные каникулы

iReactor04:06

Эксперты: ипотечные каникулы понадобятся республикам СКФО

Московский Комсомолец01:47

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Известиявчера в 18:57

Названы регионы РФ, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

REGNUM01:34

Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

UssurMedia.ruвчера в 19:30

Эксперты рассказали в каких регионах воспользуются «ипотечными каникулами»

АБН01:46

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулы

РЕН ТВвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Культура

Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Политика

Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников

В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.
Обновлено в 07:26
Теннис

Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP

Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы

В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08
Здоровье

5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет

Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Политика

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Общество

Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков

В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.
Обновлено в 04:11
Спорт

Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо

«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

С могилы Началовой воруют свечки и игрушки

Обновлено в 07:37
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Общество

В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:49
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:33
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол

Адвокат Мамаева о состоянии сына игрока: «Мальчик стал заикаться»

Обновлено в 07:14
Космос

Красноярские ученые раскритиковали космическое меню НАСА

Обновлено в 07:15
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой

В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой.
Обновлено в 06:35
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