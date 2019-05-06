Стало известно о спросе на ипотечные каникулы9111.ru 05:15

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы среди жителей регионов России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Стало известно о спросе на ипотечные каникулы

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