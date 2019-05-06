Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в ШереметьевоВзгляд.ру вчера в 18:37

Сейчас госпитализировано шесть раненых пациентов. Четыре человека в институт хирургии имени Вишневского. Двое тяжелых находятся в отделении реанимации. Третий пациент в стоянии между средней тяжести и тяжелым тоже в реанимации. Четвертый пациент в состоянии средней тяжести в обычном отделении.

По словам главы Минздрава России, после ЧП в Шереметьево госпитализированы шесть человек, у них ожоги первой-второй степени, 13-15% тела, передает ТАСС. Трое пострадавших находятся в реанимации. «У двух состояние оценивается как тяжелое, у одного – средней степени тяжести», – сообщила Скворцова.

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

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