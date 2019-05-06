Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в ШереметьевоВзгляд.ру вчера в 18:37
По словам главы Минздрава России, после ЧП в Шереметьево госпитализированы шесть человек, у них ожоги первой-второй степени, 13-15% тела, передает ТАСС. Трое пострадавших находятся в реанимации. «У двух состояние оценивается как тяжелое, у одного – средней степени тяжести», – сообщила Скворцова.
Читать в источнике
Оценить
Сейчас госпитализировано шесть раненых пациентов. Четыре человека в институт хирургии имени Вишневского. Двое тяжелых находятся в отделении реанимации. Третий пациент в стоянии между средней тяжести и тяжелым тоже в реанимации. Четвертый пациент в состоянии средней тяжести в обычном отделении.
— Вероника Скворцова, российский политикРИАМО вчера в 18:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
Как защититься от кибератак, рассказали эксперты
Эксперт поделился рядом советов, как пользователям ПК избежать кибератак.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел горящий самолет
Сегодня вечером в аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет, летевший в Мурманск. Сообщается, что причиной посадки стал пожар.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено вчера в 11:34
Музыка
Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке Евровидения
Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк
Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк.
Обновлено в 01:01
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В Хабаровском крае горят более девяти тысяч гектаров марей
Более 9 тысяч гектаров марей горят в заповеднике и нацпарке в Хабаровском крае, они локализованы, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ФГБУ "Заповедное Приамурье".
Обновлено в 00:20
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:43
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, засняли на видео момент начала пожара на крыле авиасудна.
Обновлено вчера в 16:55
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:51
Политика
На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено вчера в 16:04
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил учения НАТО "Весенний шторм" и высоко их оценил.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51