Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-ШукшинойИзвестия 06:36

Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в Москве

Телепрограмма04:31

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

7Дней.ру03:38

Испытала приступ удушья: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Дни.ру04:08

Представитель Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

РИА Новости07:03

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с приступом астмы

StarHit.ru05:00

Федосеева-Шукшина вскоре будет выписана из больницы

Интерфакс05:35

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

РБК06:08
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Происшествия

В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств

Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Тите опроверг обвинения в шпионаже за сборной Перу

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию, что национальная команда использовала дрон, чтобы шпионить за сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Политика

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

Обновлено в 03:05
Общество

Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ

Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

США запаниковали из-за неожиданного маневра России на Карибах

США сильно запаниковали, когда российское судно «Адмирал Горшков» совершило неожиданный маневр на Карибах.
Обновлено в 02:30
Путешествия

В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ

Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».
Обновлено в 07:39
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию

Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.
Обновлено в 08:11
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ

По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Влад Соколовский признался в борьбе с лишним весом

Обновлено в 07:22
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Спорт

Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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