Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-ШукшинойИзвестия 06:36
Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
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Происшествия
В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат
Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств
Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Тите опроверг обвинения в шпионаже за сборной Перу
Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию, что национальная команда использовала дрон, чтобы шпионить за сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
США запаниковали из-за неожиданного маневра России на Карибах
США сильно запаниковали, когда российское судно «Адмирал Горшков» совершило неожиданный маневр на Карибах.
Обновлено в 02:30
Путешествия
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».
Обновлено в 07:39
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию
Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.
Обновлено в 08:11
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ
По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался в борьбе с лишним весом
Обновлено в 07:22
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18