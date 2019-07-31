Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен ЛаденаLenta.ru вчера в 14:31

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC. Пока неизвестно, могут ли американские власти подтвердить его смерть.
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