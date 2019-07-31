Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен ЛаденаLenta.ru вчера в 14:31
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC. Пока неизвестно, могут ли американские власти подтвердить его смерть.
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Игры
Видео: китайский ролевой 2D-боевик The Oriental Exorcist выйдет на ПК и PS4 в 2020 году
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие
В Вооруженных силах отмечают День тыла
Сегодня в Вооруженных силах отмечают День тыла.
Обновлено в 02:08
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Политика
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.
Обновлено в 02:09
Космос
Мир: Млечный путь слился с соседней галактикой, выяснили астрономы
С помощью космического телескопа Гея и следам, что оставили звезды за долгое время своего существования, удалось установить, что Млечный путь слился с соседней с ним галактикой несколько миллиардов лет назад.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Политика
США продлили ограничения по иранской ядерной программе
Как подчеркивается в документе, США выступают за то, чтобы "лишить Иран любого пути к ядерному оружию", а санкции, в частности, помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Тегерана, снизить риски ее распространения и ограничат способности республики сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Япония возобновила полеты самолетов F-35A
По сообщению агентства Kyodo правительство Японии приняло решение возобновить полеты боевых истребителей-бомбардировщиков F-35A, один из которых потерпел крушение 9 апреля текущего года.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Здоровье
В Башкирии появится еще один центр для борьбы с онкозаболеваниями
Задумка уже была обсуждена с председателем совета директоров группы компаний "МедИнвестГрупп" Виктором Харитониным, который готов выделить еще 1 млрд рублей на создание второго центра в Башкирии для борьбы с онкозаболеваниями.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Вратарь сборной Аргентины перешел в «Порту»
Вратарь "Америки" и сборной Аргентины Аугустин Марчесин продолжит свою карьеру в "Порту", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Общество
В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате
Обновлено в 01:37
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено вчера в 17:15