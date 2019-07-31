Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен ЛаденаLenta.ru 14:31

Чиновники не сообщили, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США. Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию. Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году.
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NYT: власти США считают, что сын бен Ладена был ликвидирован в течение последних двух лет

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Lenta.ru14:31

СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

RT на русском14:25

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РИА Новости14:18
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
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Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
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Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре.
Обновлено в 19:05
Происшествия

МИД Чехии подвергся хакерской атаке

Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке.
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Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

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Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
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Президент упростил получение автомобильных номеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
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Наука

Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании

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Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
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ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
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Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео

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Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
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