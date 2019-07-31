Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен ЛаденаLenta.ru 14:31

Чиновники не сообщили, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США. Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию. Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году.
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СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

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NBC узнал о полученных разведданных о смерти сына бен Ладена

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Умер сын бен Ладена, сообщили СМИ

Газета.Ru14:51

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РИА Новости14:18

NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена

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