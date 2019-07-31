Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен ЛаденаLenta.ru 14:31
Чиновники не сообщили, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США. Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию. Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия
Силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану
Обыски и выемку документов провели силовики в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
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Принц Гарри заявил, что хочет "максимум двоих детей".
Обновлено в 06:56
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Политика
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Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров
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Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
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Обновлено в 02:26
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика
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Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Происшествия
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В Чеченской Республике из-за сильного ветра и дождя повреждены более трех сотен жилых домов, разрушены объекты инфраструктуры.
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Футбол
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В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
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«Спартак» объявил об аренде Шюррле
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Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
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Общество
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ВДНХ отметит 80-летний юбилей концертом, шествием, гастрономическим фестивалем и мастер-классами для детей и взрослых.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
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