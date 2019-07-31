Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен ЛаденаLenta.ru 14:31

Чиновники не сообщили, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США. Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию. Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

NYT: власти США считают, что сын бен Ладена был ликвидирован в течение последних двух лет

ТАСС19:00

СМИ узнали о получении властями США данных о смерти сына Усамы бен Ладена

Интерфакс15:20

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru14:31

Умер сын бен Ладена, сообщили СМИ

Газета.Ru14:51

NBC узнал о полученных разведданных о смерти сына бен Ладена

РБК15:07

СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

RT на русском14:25

СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

РИА Новости14:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Финансы

Ставка по ипотеке в России снижается

Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено вчера в 19:45
Технологии

Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные

Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено в 18:22
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ

США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной и Кончаловского переедет жить в Санкт-Петербург

Обновлено в 14:20
Политика

Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:31
Музыка

Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате

Обновлено в 18:01
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено в 19:42
Футбол

Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Политика

Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Политика

Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:35
Футбол

«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Футбол

«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Баварию» и стал победителем Audi Cup

Обновлено в 16:32
Здоровье

Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Наука

Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино

Обновлено 29 июля в 03:45
Культура

Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию

Обновлено вчера в 17:37
Путешествия

Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней

Аэропорт туристического итальянского города Ольбия в Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка, который пытались вывезти туристы в качестве сувениров, сообщает портал Corriere della Sera.
Обновлено в 17:03
Футбол

«Атлетико» разгромил сборную звёзд MLS

Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено вчера в 18:15
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В главном офисе «Буквоеда» в Петербурге проводят обыск

Утром, 31 июля, в центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» появились оперативники и СОБР.
Обновлено в 09:42
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
ещё по теме
Усама бен Ладен
Эмир
Основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и взрывы посольств США в Африке в 1998 году, как и за ряд других атак на военные и гражданские цели по всему миру. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное