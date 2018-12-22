Происшествия

Стало известно о шансах на спасение горняков на шахте в Соликамске
Российский Диалог
09:49

В подрядной организации УС-30 сообщили, есть ли шансы на спасение рабочих, которые оказались заблокированными в шахте "Уралкалия" в Соликамске, передает "Российский Диалог" со ссылкой на ТАСС.
Российский Диалог09:49

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Стало известно, есть ли шансы на спасение рабочих «Уралкалия» в Соликамске

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