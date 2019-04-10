Общество

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбойRT на русском 07:36

В кредитной организации принесли извинения за доставленные неудобства и посоветовали зайти в приложение после 13:00. На данный момент приложение по-прежнему работает с перебоями, при входе появляется сообщение об ошибке. 8 апреля в работе мобильного приложения Сбербанка также произошёл сбой.
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Сбербанк столкнулся со вторым за несколько дней сбоем работы своих систем

Эхо Москвы14:31

Сбербанк частично восстановил работу онлайн-банка после сбоя

РИА Новости09:00

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Ведомости11:26

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервиса и банкоматов

ТАСС11:04

Работа «Сбербанк Онлайн» полностью восстановлена

Коммерсантъ11:33

Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения

РБК11:36

У Сбербанка второй раз за неделю произошел сбой в работе онлайн-банка и банкоматов

Интерфакс06:08
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ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

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В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

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