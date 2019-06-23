Политика

Стало известно о провале российско-японского соглашения по КуриламLenta.ru 08:01

Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
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Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Lenta.ru08:01

Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений

Вести.Ru10:35

СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москва10:27

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

Газета.Ru09:27

Российско-японское соглашение по Курилам не увенчалось успехом

ФедералПресс09:06

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ru07:34

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАСС06:48
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Спорт

Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Кино

Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля

Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Студентка погибла, спасая тонущих детей

В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Политика

Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо

Обновлено вчера в 18:46
Общество

Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети

Обновлено в 10:54
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Технологии

Тяжёлая ноша: реалистичное плавание в The Elder Scrolls V: Skyrim с возможностью утонуть в броне

Обновлено в 08:15
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Футбол

«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за Пепе

France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 03:11
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
Обновлено в 04:42
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Футбол

«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Обновлено в 07:03
Происшествия

Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Здоровье

В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште

Временные ограничения купания, которые были введены на период до получения удовлетворительных результатов исследований морской воды, снимаются по мере поступления соответствующих результатов исследований, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:14
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Политика

Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Политика

СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО

Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.
Обновлено в 09:54
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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