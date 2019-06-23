В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

с чего всё началось

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Политика Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР Американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.

Общество МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.

Космос Космические стартапы Индии предлагают новые технологические решения и разжигают интерес инвесторов Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.

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Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Футбол Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21 Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

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Политика ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.

Футбол Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.

Экономика Цифровизация изменит подход к предоставлению финансовых услуг «На первое место выходят те вещи, которые были важны всегда — доверие потребителей, бренд и качество услуг», — добавил он, отметив, что ряд финансовых услуг уже невозможно стандартизировать и далее требуется индивидуальный подход.

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Игры SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.

Политика Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

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Политика Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.