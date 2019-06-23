Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo
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News.ru07:34

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Российско-японское соглашение по Курилам не увенчалось успехом

ФедералПресс09:06

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Lenta.ru08:01

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Газета.Ru12:28

СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москва10:27

Япония, по некоторым данным, пока не готова заключать с Россией соглашение по совместной деятельности на Курилах

Эхо Москвы12:04

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ru07:34

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАСС06:48
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Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика

Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР

Американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.
Обновлено в 18:58
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С

В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Космос

Космические стартапы Индии предлагают новые технологические решения и разжигают интерес инвесторов

Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Алексей Чайчиц показал новый ремонт в квартире

Обновлено в 18:00
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Футбол

Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийский демарш клубов

Обновлено в 15:39
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21

Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:53
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Политика

ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено в 16:22
Политика

Япония отменит запрет на импорт курятины из РФ, сообщают СМИ

Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
Обновлено в 18:45
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Экономика

Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше

Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Экономика

Цифровизация изменит подход к предоставлению финансовых услуг

«На первое место выходят те вещи, которые были важны всегда — доверие потребителей, бренд и качество услуг», — добавил он, отметив, что ряд финансовых услуг уже невозможно стандартизировать и далее требуется индивидуальный подход.
Обновлено в 09:11
Общество

В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Авто

В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper

Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено в 09:08
Игры

SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май

Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.
Обновлено в 09:15
Политика

Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 09:01
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика

Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
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