Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по КуриламГазета.Ru 12:28
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ru07:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР
Американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.
Обновлено в 18:58
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Космос
Космические стартапы Индии предлагают новые технологические решения и разжигают интерес инвесторов
Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.
Обновлено в 12:18
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Футбол
Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна
Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21
Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:53
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено в 16:22
Политика
Япония отменит запрет на импорт курятины из РФ, сообщают СМИ
Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
Обновлено в 18:45
Экономика
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Экономика
Цифровизация изменит подход к предоставлению финансовых услуг
«На первое место выходят те вещи, которые были важны всегда — доверие потребителей, бренд и качество услуг», — добавил он, отметив, что ряд финансовых услуг уже невозможно стандартизировать и далее требуется индивидуальный подход.
Обновлено в 09:11
Общество
В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено в 09:08
Игры
SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май
Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.
Обновлено в 09:15
Политика
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 09:01
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03