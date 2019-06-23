Политика
Стало известно о провале российско-японского соглашения по КуриламLenta.ru 08:01
Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo.News.ru07:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Употребление красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника
В ходе исследования специалисты установили, что люди, которые съедали в день не менее 76 граммов красного мяса, на 20% больше имели риск заболеть раком кишечника, чем те, кто ел всего по 20 граммов в тот же период времени.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика
Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение
21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля на фоне беспорядков в этой стране.
Обновлено в 16:00
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Экономика
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии - рейтинг
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 17:18
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Футбол
Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме
Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Футбол
Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд
Обновлено в 11:36
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Музыка
Японские пенсионерки спели рэп в честь G20
Обновлено в 01:21
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Политика
ЕС хочет создать альтернативу ВТО без США
Евросоюз рассматривает вариант создания альтернативны ВТО из-за попыток Дональда Трампа заблокировать работу арбитражного суда организации.
Обновлено в 14:49
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40