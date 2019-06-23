Политика

Стало известно о провале российско-японского соглашения по КуриламLenta.ru 08:01

Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
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с чего всё началось
Однако российская сторона ждала от Японии более масштабных идей, касающихся возведения мусороперерабатывающих заводов, а также гостиниц и другой туристической инфраструктуры, передаёт агентство Kyodo
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News.ru07:34

Подробнее о событии

Российско-японское соглашение по Курилам не увенчалось успехом

ФедералПресс09:06

СМИ: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20

ТАСС06:48

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Газета.Ru12:28

СМИ: Россия и Япония не смогут договориться по Курилам

Говорит Москва10:27

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Lenta.ru08:01

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

News.ru07:34

Япония, по некоторым данным, пока не готова заключать с Россией соглашение по совместной деятельности на Курилах

Эхо Москвы12:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Употребление красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника

В ходе исследования специалисты установили, что люди, которые съедали в день не менее 76 граммов красного мяса, на 20% больше имели риск заболеть раком кишечника, чем те, кто ел всего по 20 граммов в тот же период времени.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение

21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля на фоне беспорядков в этой стране.
Обновлено в 16:00
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Экономика

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии - рейтинг

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 17:18
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Футбол

Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме

Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Футбол

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Обновлено в 11:36
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц

Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Музыка

Японские пенсионерки спели рэп в честь G20

Обновлено в 01:21
Игры

Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim

Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено в 14:50
Политика

ЕС хочет создать альтернативу ВТО без США

Евросоюз рассматривает вариант создания альтернативны ВТО из-за попыток Дональда Трампа заблокировать работу арбитражного суда организации.
Обновлено в 14:49
Футбол

Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика

СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
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Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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